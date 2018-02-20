20 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на восстановление уровня белорусско-алжирских отношений. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Мессахелем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тот уровень отношений, который у нас существует с вашей дружественной страной, нельзя признать удовлетворительным. Тем более на фоне падения торгово-экономических связей. В этом и ваша, и наша вина, - считает Александр Лукашенко. - Поэтому я не случайно, в шутку, но вполне серьезно заметил, что вы наконец-то приехали в Минск, рассчитывая на то, что ваш визит даст серьезный импульс развитию отношений, и мы хотя бы восстановим тот уровень, который когда-то был между нашими странами".

Президент обратил внимание, что ранее объем двусторонней торговли между странами достигал более $200 млн в год. Глава государства убежден, что есть все возможности для восстановления прежних позиций.

Невысокий уровень белорусско-алжирского сотрудничества обусловлен приоритетами торговли Алжира со странами Евросоюза, где государство пользуется льготными условиями в виде нулевой тарифной ставки. С 2015 года экспорт белорусских товаров резко уменьшился в связи с предпринятыми алжирским правительством мерами по ограничению импорта из-за экономического спада, вызванного падением мировых цен на нефть. Так, в 2017 году объем товарооборота составил почти $2 млн. Беларусь поставляет в Алжир главным образом калийные удобрения и канцелярские изделия, импортирует - лекарственные средства и фрукты.

По итогам переговоров стороны договорились вывести двустороннее сотрудничество на новый, гораздо более высокий уровень. При этом государства готовы активнее двигаться в этом направлении и следовать накопленному опыту глубокого взаимодействия. Активное участие в этих процессах примут и бизнес-круги обеих стран.

Интерес Беларуси к Алжиру объясняется его геополитическим положением. Это государство - самое крупное по площади на африканском континенте и граничит с несколькими странами, что открывает большие возможности для Беларуси в торгово-экономической сфере.

Наибольшие перспективы для развития белорусско-алжирского сотрудничества видятся в сельскохозяйственной и промышленной сферах. В частности, Беларусь готова поставлять продовольственные товары (Алжир заинтересован в молочной продукции и зерне), экспортировать технику или создавать сборочные производства в свободных нишах.

Заинтересован Алжир и в развитии сотрудничества с Беларусью в военно-технической сфере, поскольку придает большое значение вопросам безопасности.-0-