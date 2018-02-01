Лукашенко рассказал, как благодаря его участию удалось раскрыть убийство прошлых лет

1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом рассказал о недавнем случае, когда благодаря его участию удалось раскрыть убийство прошлых лет, передает корреспондент БЕЛТА.

Убийцу жительницы Могилевской области удалось найти в России.

Президент особо акцентировал роль экспертов в расследовании уголовных дел и иных правонарушений, чтобы можно было достоверно установить истину и наказать виновных. "Сегодня КГБ направил мне отчет по одному уголовному делу. Оно было несколько лет тому назад, - отметил он. - И мне пришлось лично принимать решение для того, чтобы снова вернуться к уголовному делу. Это было в Могилевской области. Ко мне обратились простые люди - отец убитой дочери. Пришел и говорит: Александр Григорьевич, ну не может быть, чтобы было так, как суд принял решение, и так, как следствие провели. Обращений таких много".

"Я попросил его прислать все материалы, которые у него на руках. Он мне прислал. Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он - убийца. А его фактически оправдали", - рассказал Президент.

"Сейчас мы из-под земли достанем тех, кто вел следствие, кто выносил оправдательный приговор. И сторону обвинения найдем. И мы с них спросим. Он признался, показал, как и где убивал", - добавил глава государства.-0-