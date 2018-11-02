Лукашенко рассказал, как Назарбаев заинтересовался его ботинками "Марко"

2 ноября, Витебск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предпочитает носить обувь "Марко", ею заинтересовался и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев. Об этом глава государства рассказал во время посещения Витебского мехового комбината, передает корреспондент БЕЛТА.
Заслушивая доклад о развитии предприятия, которое входит в холдинг "Марко", Александр Лукашенко отметил, что носит обувь этой фирмы. И те ботинки, которые сегодня на нем, также сделаны "Марко". По словам Президента, обувь этой компании ему нравится, она привлекает внимание и других глав государств.
"Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: "А где это ты такое взял?". Я говорю: "В Беларуси". - "Да не может быть!" Снял и показал ему - "Марко" написано", - рассказал Александр Лукашенко.
"И не надо итальянское, и не надо французское", - добавил Президент.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4207 BYN
|2.418 BYN
|2.422 BYN
|USD
|2.1171 BYN
|2.116 BYN
|2.119 BYN
|RUB
|3.2272 BYN
|3.219 BYN
|3.229 BYN