Лукашенко рассказал, как Назарбаев заинтересовался его ботинками "Марко"

2 ноября, Витебск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предпочитает носить обувь "Марко", ею заинтересовался и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев. Об этом глава государства рассказал во время посещения Витебского мехового комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

Заслушивая доклад о развитии предприятия, которое входит в холдинг "Марко", Александр Лукашенко отметил, что носит обувь этой фирмы. И те ботинки, которые сегодня на нем, также сделаны "Марко". По словам Президента, обувь этой компании ему нравится, она привлекает внимание и других глав государств.

"Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: "А где это ты такое взял?". Я говорю: "В Беларуси". - "Да не может быть!" Снял и показал ему - "Марко" написано", - рассказал Александр Лукашенко.

"И не надо итальянское, и не надо французское", - добавил Президент.-0-