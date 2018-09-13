Лукашенко рассказал о двухлетней подготовке визита в Узбекистан

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан готовился два года. Об этом глава государства рассказал сегодня журналистам после переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Об официальном визите Александра Лукашенко стороны договорились еще два года назад во время встречи в Самарканде. Тогда на переговорах Шавкат Мирзиеев пригласил главу белорусского государства посетить Узбекистан через два месяца.

"Был бы жив Ислам (первый Президент Узбекистана Ислам Каримов. - Прим. БЕЛТА), это был бы больше протокольный визит. Я попросил: "Давай возьмем паузу и подготовим солидный визит, чтобы была какая-то основа. Шевельнем наши двусторонние отношения, подстегнем нашу межправкомиссию. Когда мы увидим почти выстраданную дорожную карту, мы встретимся, - рассказал Александр Лукашенко. - Вот история этой встречи".

"Мы не туристическую поездку совершили. Я уже это чувствую. Мы приехали сюда с конкретными предложениями на требования и пожелания моего друга и коллеги Президента Узбекистана", - отметил глава белорусского государства.

Визит Александра Лукашенко в Узбекистан отличился не только долгими личными переговорами с Президентом страны, но большим числом договоренностей: по итогам встречи стороны подписали 16 документов. Накануне было заключено еще несколько соглашений между ведомствами обеих стран. Серьезные контракты заключены на белорусско-узбекистанском форуме делового и регионального сотрудничества. Страны договорились не останавливаться на достигнутом и проработать многие другие проекты.-0-