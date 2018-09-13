Лукашенко рассказал о главном итоге трехчасовых переговоров с Мирзиеевым

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в расширенном составе рассказал об итогах трехчасовых переговоров двух лидеров в формате один на один, передает корреспондент БЕЛТА.
"Главный итог наших переговоров (я хочу, чтобы это слышали члены правительства, ответственные люди с двух сторон): мы договорились, что у нас в Беларуси нет закрытых тем не только для обсуждения, но и для дальнейших действий. Если что-то наши узбекские братья увидят в Беларуси нужное, это будет немедленно сделано: или перенесено производство на вашу территорию, или создадим совместное предприятие", - сказал Александр Лукашенко.
В пример Президент привел возможное создание предприятия в сфере легкой промышленности. "Мы здесь будем возделывать хлопок, перерабатывать его в Беларуси и продавать на тех рынках, где хлопок не возделывается, - пояснил он. - У нас есть технологии, люди, у нас сохранилась школа, производство. Сырье - давайте будем договариваться".
"Вместе будем это создавать. Открою секрет: я не против, если вы войдете в капитал наших предприятий. Это будет и ваше предприятие. И будем продавать на европейском рынке самые хорошие ткани, - обратил внимание глава государства. - Я очень прошу, чтобы члены нашего правительства это услышали, и чтобы не было жалоб со стороны наших узбекских товарищей".
Александр Лукашенко напомнил, что в советские времена хлопок из Узбекистана перерабатывался в Беларуси - в Барановичах работал огромный комбинат. "Надо вернуться к этому опять и сделать это взаимовыгодным. Мы готовы", - заявил он.-0-
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