Лукашенко рассказал о главном итоге трехчасовых переговоров с Мирзиеевым

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в расширенном составе рассказал об итогах трехчасовых переговоров двух лидеров в формате один на один, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главный итог наших переговоров (я хочу, чтобы это слышали члены правительства, ответственные люди с двух сторон): мы договорились, что у нас в Беларуси нет закрытых тем не только для обсуждения, но и для дальнейших действий. Если что-то наши узбекские братья увидят в Беларуси нужное, это будет немедленно сделано: или перенесено производство на вашу территорию, или создадим совместное предприятие", - сказал Александр Лукашенко.

В пример Президент привел возможное создание предприятия в сфере легкой промышленности. "Мы здесь будем возделывать хлопок, перерабатывать его в Беларуси и продавать на тех рынках, где хлопок не возделывается, - пояснил он. - У нас есть технологии, люди, у нас сохранилась школа, производство. Сырье - давайте будем договариваться".

"Вместе будем это создавать. Открою секрет: я не против, если вы войдете в капитал наших предприятий. Это будет и ваше предприятие. И будем продавать на европейском рынке самые хорошие ткани, - обратил внимание глава государства. - Я очень прошу, чтобы члены нашего правительства это услышали, и чтобы не было жалоб со стороны наших узбекских товарищей".

Александр Лукашенко напомнил, что в советские времена хлопок из Узбекистана перерабатывался в Беларуси - в Барановичах работал огромный комбинат. "Надо вернуться к этому опять и сделать это взаимовыгодным. Мы готовы", - заявил он.-0-

Церемония официальной встречи Лукашенко проходит в "Голубом дворце" Мирзиеева Во второй день визита в Узбекистан Александр Лукашенко проводит переговоры с главой государства Шавкатом Мирзиеевым. По традиции им предшествовали протокольные мероприятия.

Лукашенко предложил Мирзиееву построить посольство в узбекском стиле около Дворца Независимости "Вы открыли у нас посольство. Это свидетельство того, что вы не считаете нас далекими людьми, живущими за тысячи километров (хоть географически это так). Мы близкие люди", - сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси рады успехам Узбекистана в развитии экономики и межгосударственных отношений - Лукашенко "Вам пришлось разгребать завалы внутри страны - и объективные, и субъективные вещи. Все-таки примерно тридцать три миллиона населения - это гигантская республика, и весь народ надо накормить", - сказал Александр Лукашенко.

Узбекистан предлагает Беларуси совместную переработку хлопка и разработку нефтяных месторождений "У вас очень серьезные технологии в перерабатывающей отрасли. У нас есть хлопок. Почему мы не можем его совместно перерабатывать и вывозить его в страны Европы? Что нам мешает? Ничего. Это рабочие места и у нас, и у вас. Ваши технологии - наш хлопок", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Лукашенко и Мирзиеев считают возможным поднять уровень товарооборота до $1 млрд "Несмотря на то, что объемы торговли между нашими странами за последние годы существенно увеличились, сохраняются колоссальные возможности. Я мечтал о $500 млн и с этим сюда приехал", - подчеркнул Александр Лукашенко.