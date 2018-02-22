Лукашенко рассказал о новейшем вооружении, поставляемом в армию Беларуси

22 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Одним из приоритетных направлений развития Вооруженных Сил является их оснащение новым вооружением. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из приоритетных направлений развития Вооруженных Сил является их оснащение новым, а также модернизированным вооружением и техникой, обратил внимание Президент. Значительную роль в этом процессе играет белорусский оборонно-промышленный комплекс.

"Изучая горький опыт последних конфликтов, столкновений и войн, мы поняли, что той войны, которую мы пережили, не будет на нашей земле. Не будет фронтов, танков и артиллерии, не будут кучами летать самолеты: слишком развито современное оружие", - отметил Александр Лукашенко. Сегодня необходимо развивать высокоточное оружие. И Беларусь работает в этом направлении, разрабатывая собственное вооружение. За помощь в этой сфере глава государства выразил особую благодарность китайской стороне.

Первым образцом высокоточного оружия, которое поступило в белорусскую армию, стала отечественная реактивная система залпового огня "Полонез". А уже в октябре 2017 года во время испытаний подтверждены возможности этого оружия с новой ракетой, позволяющей поражать объекты на расстоянии около 300 км. "Эта система превзошла наши ожидания. Она уже сегодня пользуется спросом зарубежных государства. И мы начали производство этого очень дорогостоящего оружия для нескольких государств мира, оснащая и свою армию", - рассказал Президент.

Для развития противовоздушной обороны создан новый отечественный зенитный ракетный комплекс средней дальности, который может уничтожать воздушные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Кроме того, разработана линейка белорусских легкобронированных автомобилей. Начато производство и спланирована поставка в войска отечественных боевых машин "Кайман". "Мы создали самые современные мобильные подразделения в наших Вооруженных Силах, в случае конфликта они разворачиваются в течение двух-трех часов. Они должны быть мобильными, и перед нами стала задача: а как перебрасывать подразделения в нужную точку военного конфликта. И нужно было создавать самые современные бронированные автомобили. Мы их создали", - констатировал Александр Лукашенко.

Продолжаются в Беларуси и работы по модернизации и испытанию ударных и разведывательных беспилотных авиационных комплексов. "Война все больше приходит к тому, что в самолетах не будут сидеть люди, в танках также не будет военнослужащих. Все больше и больше говорят о том, что будут воевать роботы. Беспилотные авиационные комплексы - это и есть те роботы, которые без находящихся внутри людей могут нанести непоправимый вред противнику", - сказал Президент.

В течение ближайших лет планируется закупить и поставить в войска станции спутниковой связи и мобильные телекоммуникационные комплексы.

Немаловажное значение в подготовке войск уделяется обучению солдат и офицеров современным способам ведения войны, подчеркнул глава государства. "При возникновении военной угрозы мы должны быть готовы к обеспечению всенародной защиты Беларуси. 70 тыс. военнослужащих нашей армии не обеспечат оборону нашего государства. Уроки прошедших войны и особенно войны, которая прокатилась по нам, учат нас, что землю надо защищать всем народом. Для этого продолжается совершенствование системы территориальной обороны. В случае военного конфликта мы в состоянии в течение короткого промежутка времени поставить под ружье полмиллиона человек и силами территориальной обороны обеспечить защиту важнейших объектов. В этом суть нашей оборонной доктрины", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-