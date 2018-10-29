Лукашенко рассказал о своей спортивной норме и пообещал поддержку любителям воркаута

29 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом БРСМ рассказал, что старается уделять занятиям спортом примерно два часа в день, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю (спорту. - Прим. БЕЛТА). У меня норма два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую. За вами дети потянутся", - рассказал белорусский лидер.

Президент отметил, что занятия в залах, закрытых помещениях или, например, на беговой дорожке ему не по душе. "И вам советую больше заниматься на улице. Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу, пробежался. Утром надо 30-45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс", - сказал Александр Лукашенко.

В этой связи, реагируя на прозвучавшую инициативу, он пообещал поддержку проекту по открытию специализированных площадок для занятий воркаутом. Президент отметил, что в стране уже занимаются оборудованием спортивных площадок, в том числе в рамках благоустройства малых населенных пунктов. "Мы посмотрим со специалистами, доработаем те идеи, которые вы предлагаете, - заявил глава государства. - Дело нужное, хорошее. Все нуждается в развитии. И если это в развитие этого движения, будем только благодарны. Поддержка вам обеспечена. Действуйте".

Первый секретарь БРСМ и модератор встречи Дмитрий Воронюк высказал предложение, что реализацией данной инициативы как раз может заняться сама молодежь, ведь в ее рядах имеются квалифицированные специалисты, которые могут заняться разработкой концепции, технической части.-0-