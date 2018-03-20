Лукашенко рассказал о своих любимых видах искусства

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня,
По словам Президента, из большого количества видов искусств ему ближе всего кино и музыка. "Больше всего люблю кино", - сказал Александр Лукашенко.
Кроме того, он отметил, что в студенческие годы занимался фотографией. "Сутками просиживал в фотолаборатории. Поэтому немного в этом понимаю", - рассказал глава государства.-0-
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