Лукашенко рассказал о своих любимых видах искусства

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре , рассказал о своих любимых видах искусства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, из большого количества видов искусств ему ближе всего кино и музыка. "Больше всего люблю кино", - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что в студенческие годы занимался фотографией. "Сутками просиживал в фотолаборатории. Поэтому немного в этом понимаю", - рассказал глава государства.-0-