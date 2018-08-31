Лукашенко рассказал о своих подходах при назначении высоких должностных лиц

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая сегодня Максима Ермоловича министром финансов, рассказал о своих подходах при назначении высоких должностных лиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я никогда не назначаю людей по личной преданности. За этим столом я вас вообще редко видел. Но если человек дает результат, если у него мозги на месте, он дисциплинированный исполнитель, если исполняет свои функции, почему его не назначить? Вот единственная причина - профессионализм, любовь к народу, болезнь за то, чтобы государство развивалось и процветало, чтобы мы больше никогда не были под плеткой. И это зависит от нас. И не надо ничего там выгадывать и искать какие-то подводные течения. Никто мною не управляет, когда я назначаю кадры. Я выслушиваю порой тысячи вариантов, десятки и сотни - это точно, и решаю сам", - сказал Александр Лукашенко.

Касаясь назначения нового министра финансов, глава государства заметил, что предыдущий руководитель ведомства Владимир Амарин является хорошим специалистом. "Мы виноваты сами, что, не разобравшись, бросили его в это пекло, учитывая его отдельные черты характера. Он слишком спокойный человек для этой должности, но он хороший специалист. И он пропасть не должен. Ни в коем случае нельзя загубить такого специалиста", - подчеркнул Президент.

По его словам, Максим Ермолович тоже не случайный человек в Министерстве финансов. В свое время он вместе с Владимиром Амариным претендовал на должность министра.

"Для меня вы были практически равновелики, я даже прежде предпочитал твою кандидатуру. Но слишком много было рекомендующих и ратующих за Амарина. И к этому, кстати, надо вернуться - чтобы отвечали за свои рекомендации. Но, учитывая, что я меньше знал, чем те, кто рекомендовали и Амарина, и Ермоловича, я согласился назначить на должность Амарина. Если уж откровенно говорить, как это было. Но для себя я сделал вывод: коль человек хороший финансист, опытный работник, знающий иностранные языки, разговаривающий в мире на одном и том же языке с финансистами, я решил посмотреть, пропадет или нет. Не пропал. Пришло время - решаем вопрос о назначении", - констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства также сегодня назначил Виктора Каранкевича министром энергетики и согласовал назначение Андрея Рыбакова председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

"Времени на раскачку нет. И слава богу, что вы, работая в этих министерствах, знаете и эти проблемы, и все эти дела. Никакой раскачки - только вперед. Я прежде всего жду от вас жесткой дисциплины на подведомственных предприятиях и ваших министерствах. С этого надо начинать", - поручил Президент.-0-