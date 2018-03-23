23 марта, Мцхета /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о видении своей роли в Беларуси и бренде страны в интервью представителям грузинского телевидения, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о сильной президентской власти в Беларуси и влиянии главы государства на многие процессы, Александр Лукашенко отметил, что его роль несколько гиперболизируется. "Действительно, у нас сильная президентская власть. Это и спасло страну от разорения. Я не хочу быть уж слишком скромным. А вы не сочтите это за нескромность. Конечно, роль Лукашенко в Беларуси как руководителя объективно, наверное, значима. Но не надо думать, что только Лукашенко там работает, а все остальные спят и ничего не делают, не управляют и не производят. Выстроены система управления и определенная система власти в суверенном независимом государстве", - сказал Президент.

Одновременно он констатировал, что жизнь меняется и все должно совершенствоваться. "Я недавно говорил о том, что придет время, когда мы должны будем и Конституцию подкорректировать. Может быть, какие-то нормы поменять. Естественно, какие-то функции от Президента передать исполнительным органам власти, правительству, парламенту и тому подобное. К этому мы и идем. Да, сегодня нет этого времени. Но оно завтра может прийти. И мы должны быть готовы. Поэтому мы будем работать над Основным законом, чтобы это не было какой-то уличной акцией, после которой власти начинают шевелиться. Я это прекрасно понимаю", - заявил глава государства.

"И вы знаете, у нас кроме Лукашенко достаточно умных, крепких политиков, которые, пусть не единолично, но в команде могут решать вопросы", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, главное состоит даже не во власти Президента, а в способности народа созидать и идти в направлении тех или иных заданных реформ. "Определенным вектором идти. Это уже у нашего народа есть. Нашему народу привит за эти годы определенный иммунитет к потрясениям и революциям. Наш народ на это никогда не пойдет", - уверен глава государства.

"Поэтому если вы и другие государства решили выстраивать с нами отношения, можете не беспокоиться за стабильность. Это святое для нас. Это наш бренд. И мы его не собираемся куда-то выбрасывать", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-