Лукашенко рассказал, почему дорожит БРСМ

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом Белорусского республиканского союза молодежи рассказал, почему так дорожит этой организацией, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства сказал, что у него часто интересуются, почему он такое внимание уделяет развитию в стране молодежного движения.

"Скажу вам впервые и откровенно то, о чем я говорил в самом узком кругу. Я всегда говорю прагматично: а если завтра с ружьем придется встать на защиту своей Родины? Я, как главнокомандующий, обойдусь что ли только той структурой и системой, которая создана в Вооруженных Силах и милиции? Нет. Нам придется раздать каждому, прежде всего мужику, да и девчонке, оружие, чтобы защитить, ладно, не Родину, себя и свою семью, своих детей", - отметил Президент.

"Вдруг, не дай бог, конфликт, война - какие ты структуры задействуешь? Как было в Великую Отечественную войну? Коммунисты, комсомольцы вперед. Потому что была мощная партийная организация, государственная власть в ней была сосредоточена, и молодежная организация. Люди жили, воевали, погибали и принесли нам Победу, - обратил внимание глава государства. - Эту структуру в трудную, пусть даже не военную минуту глава государства (не будет меня, будет кто-то другой), правительство смогут задействовать. Это колоссальный резерв, который сегодня создан".

Глава государства подчеркнул, что союз молодежи должен функционировать как часы - от первого секретаря до первичной ячейки. "Если этого у вас не будет, считайте, что вы обманули меня, народ и зря потратили деньги, пусть даже небольшие. Этот костяк должен действовать, и тогда в трудные периоды я могу задействовать многие рычаги для того, чтобы мобилизовать страну. Конечно, главный костяк - это органы власти, - заметил Александр Лукашенко. - Но останавливаться нельзя, надо совершенствоваться, потому что задействовать структуру на полную мощь можно только тогда, когда вы будете пользоваться огромным авторитетом у молодежи, даже у той, которая не будет членами вашего союза".-0-