Лукашенко рассказал, за что любит лыжные виды спорта

4 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер", рассказал журналистам, за что любит лыжные виды спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства не просто посетил состязания, но и сам принял участие в биатлонном забеге вместе с известными олимпийцами страны. "Это была наша общая идея. Мы договорились, что народ должен их увидеть после этой блестящей победы (на Олимпиаде в Пхенчхане. - Прим. БЕЛТА). Но я разве мог остаться в стороне как самый большой болельщик? - спросил Президент. - Это пример того, что спортом надо заниматься, особенно лыжами. Поверьте, я занимаюсь многими видами спорта, но этот самый полезный, особенно для мужиков".

Александр Лукашенко отметил, что спорт для него как наркотик, и зимой он всегда старается стать на лыжи и провести тренировку. "Если занят, поздно вечером прихожу, допустим, в 10-11 часов, все равно хотя бы километров 7-8 я должен пробежаться на лыжах. А когда выпадает больше времени, мы по 2-3 часа бегаем по лыжной трассе", - рассказал глава государства.

По мнению Президента, в Беларуси не такое большое количество детей увлекается зимними видами спорта, например биатлоном. Именно поэтому в стране решили проводить соревнования "Снежный снайпер". "Мне Вакульчик (Валерий Вакульчик - председатель КГБ и глава наблюдательного совета Белорусской федерации биатлона. - Прим. БЕЛТА) докладывает, что около тысячи детишек в результате взяли на контроль. Сейчас проверим их физическое состояние, мы закупили хорошее оборудование. Если родители согласятся и дети будут способны бегать, они будут хорошими спортсменами. А дети есть с хорошими задатками", - констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что участие в "Снежном снайпере", особенно в финальном этапе, ребята запомнят на всю жизнь. Ведь они были организованы на самом высоком уровне, а награды победителям вручали олимпийские чемпионы. "Ценность этих соревнований в том, что эти лучшие детишки, эти зернышки нашей страны, взяты на контроль тренерами. Мы обязательно сделаем все, чтобы из них в будущем выросли Домрачевы, Бьерндалены, Айдаровы, Поповы - великие спортсмены, - заявил он. - Готовьтесь по всем видам спорта провести такие соревнования". -0-