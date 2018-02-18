Лукашенко рассказал, за кого голосовал на выборах в местные Советы

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня журналистам, за кого голосовал на выборах в местные Советы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас тайное голосование, не говорят, за кого. Но должен вам намек сделать: за действующего человека, который работает и приносит пользу нашему государству. Это главный мотив для меня как Президента, и другого мотива, наверное, быть не может, - заявил Александр Лукашенко. - Поэтому за активного, действующего, работающего человека".-0-
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