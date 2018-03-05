Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
|Ковальчука
Сергея
Михайловича
|- министром спорта и туризма;
|Маринича
Леонида
Адамовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Узбекистан;
|Кобеца
Юрия
Викторовича
|- заместителем председателя Верховного суда Республики Беларусь.
Президент также дал согласие на назначение:
|Ольшевского
Вадима
Ивановича
|- заместителем председателя Брестского облисполкома;
|Атливанова
Виктора
Адамовича
|- председателем Житковичского райисполкома;
|Силивончика
Павла
Александровича
|- председателем Наровлянского райисполкома;
|Гвоздя
Сергея
Александровича
|- председателем Калинковичского райисполкома;
|Ольшевского
Дениса
Александровича
|- председателем Зельвенского райисполкома;
|Хомича
Геннадия
Болеславовича
|- председателем Слонимского райисполкома;
|Крупко
Ивана
Ивановича
|- председателем Минского райисполкома;
|Соловья
Геннадия
Михайловича
|- председателем Несвижского райисполкома;
|Ломского
Александра
Зиновьевича
|- председателем Клецкого райисполкома;
|Козела
Анатолия
Станиславовича
|- председателем Крупского райисполкома;
|Пархамовича
Руслана
Викторовича
|- заместителем председателя Могилевского облисполкома;
|Чечухи
Степана
Владимировича
|- председателем Глусского райисполкома;
|Готовчика
Дмитрия
Владимировича
|- председателем Дрибинского райисполкома;
|Молчана
Андрея
Леонидовича
|- директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма;
|Борисенко
Олега
Леонидовича
|- генеральным директором ОАО "Гомельтранснефть Дружба";
|Карачевского
Владимира
Михайловича
|- генеральным директором РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм";
|Ковальчука
Александра
Александровича
|- членом Минского облисполкома;
|Щербачени
Игоря
Владимировича
|- членом Могилевского облисполкома.
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