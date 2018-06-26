26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил:

Бриля Вячеслава Станиславовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия и по совместительству в Республике Гана и Республике Камерун;

Гучка Александра Евгеньевича - председателем Высшей аттестационной комиссии.

Президент также дал согласие на назначение:

Рогащука Николая Михайловича - заместителем председателя Минского облисполкома;

Щупленкова Анатолия Леонидовича - председателем Белыничского райисполкома;

Барташевича Ивана Николаевича - председателем Круглянского райисполкома;

Петруши Дмитрия Викторовича - главой администрации Центрального района г.Минска;

Шведа Алексея Дмитриевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Стамбуле (Турецкая Республика);

Трубило Геннадия Алексеевича - первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;

Смирнова Виталия Алексеевича - заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;

Бузовского Игоря Ивановича - заместителем министра информации;

Карпяка Владимира Валентиновича - генеральным директором ОАО "Белшина".-0-