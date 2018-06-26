26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Бриля Вячеслава Станиславовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия и по совместительству в Республике Гана и Республике Камерун;
Гучка Александра Евгеньевича - председателем Высшей аттестационной комиссии.
Рогащука Николая Михайловича - заместителем председателя Минского облисполкома;
Щупленкова Анатолия Леонидовича - председателем Белыничского райисполкома;
Барташевича Ивана Николаевича - председателем Круглянского райисполкома;
Петруши Дмитрия Викторовича - главой администрации Центрального района г.Минска;
Шведа Алексея Дмитриевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Стамбуле (Турецкая Республика);
Трубило Геннадия Алексеевича - первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;
Смирнова Виталия Алексеевича - заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;
Бузовского Игоря Ивановича - заместителем министра информации;
Карпяка Владимира Валентиновича - генеральным директором ОАО "Белшина".-0-
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