Лукашенко: результат и дисциплина - факторы независимости

31 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что достижение необходимых результатов и поддержание дисциплины является фактором независимости. Об этом он заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужен результат, нужна дисциплина. Это факторы нашей независимости. Потому что от этого зависит развитие экономики. Самое страшное, за что мы должны "бояться", - это экономика. Других нет проблем в нашем обществе. Все остальное мы держим жестко на контроле. Экономика прежде всего!" - подчеркнул белорусский лидер.

Президент также акцентировал внимание на работе с людьми: "У нас других людей нет, не будет, и грех нам еще обижаться на наших людей. Они разные. Но в основном это неплохой народ. И жаловаться нам на белорусов нечего. Надо смотреть на себя. Они могут сделать все, но их нужно организовать".-0-