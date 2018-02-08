Лукашенко: роль Управления делами Президента в экономике страны необходимо повышать

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль и значение Управления делами Президента Беларуси в экономике страны необходимо усиливать. Такую задачу глава государства Александр Лукашенко поставил 8 февраля во время рабочей встречи с Управляющим делами Президента Виктором Шейманом, передает корреспондент БЕЛТА.
"На это надо ориентироваться. И роль Управления делами надо повышать. Это главная задача", - сказал белорусский лидер.
Обсуждались итоги работы Управления делами и подведомственных предприятий в 2017 году и перспективы на предстоящий период. Отмечено, что входящие в структуру предприятия показали хорошую динамику, повысилась рентабельность в сельскохозяйственном и промышленном сегментах. Экспорт товаров и услуг в целом по Управлению делами в прошедшем году вырос на 21,4% по сравнению с 2016 годом. Положительное сальдо внешней торговли увеличилось на 24%.
Главе государства также было доложено о планах по освоению новых направлений в деятельности Управления делами. Так, прорабатывается вопрос расширения работы в области фармацевтики. Соответствующая тематика обсуждается с партнерами в Индии и Казахстане.
Кроме того, рассмотрен вопрос создания предприятия в сфере электронных лотерей.
Виктор Шейман доложил Президенту о реформировании сельскохозяйственного холдинга, входящего в структуру Управления делами, создании товаропроводящей сети по поставкам в российские регионы мясной и молочной продукции.-0-
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