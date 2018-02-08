Лукашенко: Россия не просто дружественная для Беларуси страна - там живет братский народ

8 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Россия не просто дружественная для Беларуси страна - там живет братский народ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы придерживаемся практики и политики не создавать проблем нашим соседям. Не надо, чтобы соседи на тебя косо смотрели. Мы из этого исходим и в отношении Литвы, Латвии, Эстонии. Мы никогда вас не упрекнули в том, что вы вступили в Европейский союз. Наоборот, пытаемся из этого извлечь пользу, мы рады, если у вас получается. Но вы должны четко понимать, что Россия для нас не просто дружественная страна - там живет братский нам народ", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент признал, что Беларусь и Россия не без проблем строят свои отношения. "Но это уже совсем другая история. Это не отношения народа Беларуси и народа России, это отношения двух властей - Президента России и Президента Беларуси. Если мы порой не умеем что-то строить и налаживать, это нельзя перекладывать на прямую на отношения наших народов", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что Беларуси выгодны отношения с Россией и с экономической точки зрения. "Экономика в Беларуси достаточно мощная. По разным оценкам, от $75 млрд до $100 млрд мы здесь создаем. Результаты экономики, как вы понимаете, должны реализовываться в торговле. Евросоюз и Россия - наш основной рынок", - констатировал Президент.

Глава государства также добавил, что белорусский народно-хозяйственный комплекс до сих пор очень тесно связан с российским. Беларусь закупает в соседней стране много сырья, чтобы затем произвести у себя товар. "На предприятиях в России, у которых мы покупаем товар, работает около 10 млн человек. И они от нас в этом плане зависимы: не станем мы покупать комплектующие, металлы, углеводороды у них - это сокращение большое. Поэтому здесь взаимная зависимость в экономике", - сказал белорусский лидер.-0-