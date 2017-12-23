Лукашенко: Рождество - праздник обновления, сострадания и милосердия

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождество - это праздник обновления, сострадания и милосердия. Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия", - отметил глава государства.

Он пожелал, чтобы радость этого чарующего события наполнила сердце каждого любовью и надеждой, помогла с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей.-0-

Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым

Христианам Беларуси, празднующим

Рождество Христово 25 декабря

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым.

В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия.

Пусть радость этого чарующего события наполнит сердце каждого любовью и надеждой, поможет с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения.

Александр Лукашенко.-0-