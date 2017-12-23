Лукашенко: Рождество - праздник обновления, сострадания и милосердия

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождество - это праздник обновления, сострадания и милосердия. Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря, сообщили БЕЛТА в
"В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия", - отметил глава государства.
Он пожелал, чтобы радость этого чарующего события наполнила сердце каждого любовью и надеждой, помогла с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей.-0-
Христианам Беларуси, празднующим
Рождество Христово 25 декабря
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым.
В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия.
Пусть радость этого чарующего события наполнит сердце каждого любовью и надеждой, поможет с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения.
Александр Лукашенко.-0-
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