Лукашенко с президентами Германии и Австрии посетил мемориальный комплекс "Тростенец"

29 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с федеральными президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом посетил мемориальный комплекс "Тростенец", где состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв нацизма, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств по пути к мемориальному кладбищу "Благовщина" - месту проведения митинга-реквиема - прошли мимо архитектурно-скульптурных сооружений, символизирующих вагоны, в которых привозили людей в концлагерь. В окнах этих "вагонов" были видны горящие лампады и цветы. При этом на фонограмме слышались звуки приближающегося поезда, голоса людей на разных языках, детские крики.

В ходе выступления на митинге-реквиеме глава белорусского государства объявил минуту молчания. О важности помнить уроки истории говорили президенты Германии и Австрии, другие высокие гости. Озвучено послание Президента Польши Анджея Дуды.

Лукашенко призывает сохранить правду о войне и не допустить возрождения страшного прошлого "Имея уникальную возможность знать правду той войны из рассказов очевидцев, главное, что мы должны сделать, - сохранить эту правду, не допустить возрождения страшного прошлого", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко: мировое сообщество снова сталкивается с "демонами нетерпимости" "Послевоенное устройство на многие десятилетия обеспечило баланс безопасности и мира на континенте. И казалось, что уроки Второй мировой войны, общие для всех, навсегда усвоены человечеством. Но сегодня мы видим, что прошлое нас не оставляет", - сказал глава государства.

"Иди и смотри!" - Президент Германии в "Тростенце" пообещал сохранить память о жертвах преступлений нацистов Франк-Вальтер Штайнмайер уверен, что общеевропейская ответственность за то, чтобы больше не было войны, основывается на знании того, что люди творили со своими ближними в местах, подобных "Тростенцу".

История "Тростенца" слишком долго была белым пятном в памяти Западной Европы - Президент Австрии "Люди знают "Освенцим", и это важно. Но на фоне "Освенцима" на задний план часто уходят названия других, не менее ужасных мест. И существует опасность, что забвение названий концентрационных лагерей и лагерей смерти может привести к потере памяти о бесчисленных жертвах и гигантских масштабах уничтожения", - заявил Александр Ван дер Беллен.

Войтех Филип: чешский народ чтит память всех жертв Второй мировой независимо от гражданства По словам парламентария, символично, что нынешнее мероприятие проходит в стране, народ которой является одним из наиболее пострадавших во Второй мировой войне.

Нацизм, шовинизм и тоталитарные идеологии должны стать закрытой главой в истории - Дуда По словам Президента Польши, поражает и то, что преступники полностью осознавали моральную квалификацию своих зверств. Об их осведомленности свидетельствуют их намерения стереть следы своих преступлений - в октябре 1943 года персонал концлагеря начал сжигать эксгумированные человеческие останки на деревянных помостах.

Вниманию участников мероприятия был представлен музыкальный эпизод "Минута памяти и скорби", символизирующий память о жертвах фашистских палачей и призыв не допустить повторения ужасов войны. Прозвучали также стихи и музыка в исполнении сводного ансамбля скрипачей. В завершение в небо были выпущены белые голуби, а Президент Беларуси и высокие гости возложили цветы к памятной плите мемориального кладбища "Благовщина".

"Тростенец" - одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в 1941-1944 годах. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти "Освенцим", "Майданек" и "Треблинка". В "Тростенце" погибли жители Беларуси, других советских республик, депортированные граждане западноевропейских государств, включая Австрию, Германию, Чехословакию. По официальным данным, в "Тростенце" оборвалась жизнь более 200 тыс. человек из разных стран.

8 июня 2014 года Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте создания мемориального комплекса "Тростенец". Александр Лукашенко подчеркнул, что мемориал "Тростенец" должен стать объектом общеевропейского значения.

Мемориальный комплекс объединяет места массового уничтожения людей немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны: лагерь смерти с одноименным названием "Тростенец", урочище Шашковка (крематорий яма-печь), урочище Благовщина (34 братские могилы).

Первый пусковой комплекс и мемориальную скульптуру "Врата памяти" открыли на территории бывшего лагеря 22 июня 2015 года. При строительстве второй очереди объекта благоустроено мемориальное кладбище "Благовщина". 25 июня 2018 года там состоялась церемония захоронения останков жертв нацизма, найденных во время строительства.-0-