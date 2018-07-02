Лукашенко: с рождением БССР Беларусь впервые обрела законный политический и юридический статус

2 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. С рождением БССР Беларусь впервые обрела законный политический и юридический статус. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"История государственности связана с советским периодом. Почти век назад с рождением БССР Беларусь впервые обрела законный политический и юридический статус", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что тогда у страны появилась государственная символика, были открыты высшие учебные заведения. "Громче зазвучал родной язык. На картах мира были обозначены первые территориальные границы белорусской республики, которые едва не стерли с лица земли гитлеровские оккупанты", - сказал Президент.-0-