20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает чувство справедливости универсальным качеством успешного человека. Об этом он заявил, отвечая на вопросы представителей творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства убежден, чтобы добиться успеха в своем деле, необходимо положить в основу благородную цель. Он вспомнил, что, будучи избранным на президентский пост, очень хотел изменить ситуацию, в которой находилась страна. "Моя первая президентская программа заключалась в том, что бы отвести народ от пропасти, - сказал Александр Лукашенко. - Мне хотелось изменить жизнь и построить ее на принципах справедливости".

"Для меня главный принцип в жизни - это справедливость", - добавил он.

Александр Лукашенко назвал и другие качества, которые нужно иметь успешному человеку. Это талант, который, по мнению главы государства, является важнейшим критерием. А еще готовность много трудиться для того, чтобы реализовать свои способности.-0-