13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает недопустимым гибель на дорогах и пожарах такого большого числа людей. На этом он обратил внимание сегодня во время заседания Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства детально остановился на такой важной теме, как безопасность и защита людей. "Беларусь в настоящее время не сотрясают крупные аварии, и достаточно быстро преодолеваются последствия непогоды", - заметил он. При этом Президент обратил внимание: на пожарах гибнет практически втрое меньше людей, чем десять лет назад, детей - меньше в 15 раз. Более чем вдвое сократилось число погибших на производстве, а находящихся при этом в нетрезвом состоянии - вчетверо.

"Однако и пятьсот человек в год, погибших на пожарах, - это непозволительная для нас цифра. На дорогах тысяча человек погибла и на пожарах пятьсот - всего тысяча пятьсот", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что с нынешним небывалым расширением спектра всевозможных технических рисков, климатическими "сюрпризами" возрастают и требования к предупреждению чрезвычайных ситуаций. У министра по чрезвычайным ситуациям глава государства поинтересовался, какие есть проблемы в ведомстве и каковы конкретные предложения по их решению.-0-