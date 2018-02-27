Лукашенко считает недостаточными меры по предупреждению насилия в семье

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принимаемые правоохранительными органами меры по предупреждению и пресечению насилия в семье недостаточны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета Безопасности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что, несмотря на общее улучшение криминогенной ситуации в стране, снижение количества погибших и пострадавших от преступлений и правонарушений, накопилось немало проблемных вопросов по обеспечению правопорядка и защите граждан.

"Мною неоднократно акцентировалось внимание на явно недостаточных мерах по предупреждению и пресечению бытовой преступности, особенно насилия в семье. Вдумайтесь, почти треть убийств совершается на бытовой почве", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, это один из главных показателей работы милиции. "Если мы не можем в быту к порядку призвать дебоширов и убийц, о какой милиции вообще можно тогда вести речь? Да и о прокуратуре в том числе", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что любой человек в стране должен чувствовать себя абсолютно защищенным от подобных преступлений: без этого ни о каком правовом благополучии общества говорить не приходится.-0-