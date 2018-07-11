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Лукашенко считает необходимым ускорить создание промышленно-логистического комплекса в Оршанском районе

Президент 11.07.2018 | 13:48
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11 июля, Оршанский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым ускорить создание мультимодального промышленно-логистического комплекса в городском поселке Болбасово Оршанского района. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Витебскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Реализация инвестиционного проекта поручена ООО "Бремино групп". Срок окончания всего проекта намечен на конец декабря 2023 года. Промышленно-логистический комплекс будет включать в себя автомобильный и железнодорожный терминалы, авиасектор, универсальные индустриальные модули, промышленную зону, шоу-румы и гостиницу. В настоящее время ООО "Бремино групп" осуществляет строительство первой очереди - автомобильного терминала со складским зданием и административно-бытовым корпусом для размещения таможенных и других государственных служб. Первая очередь будет завершена в конце 2018 года.

Как рассказал Президенту председатель совета участников "Бремино групп" Александр Зайцев, промышленно-логистический комплекс начнет работу еще до своего полного завершения, ожидается полная загрузка, начиная с первого этапа реализации.

Глава государства в связи с этим заметил, что если в этом вопросе просматривается хорошая возможность для бизнеса, то не стоит растягивать сроки реализации последующих этапов. "Если видишь, что есть бизнес, надо ускориться. Я готов в этом участвовать, чтобы вы ускорились", - заявил белорусский лидер.

Александр Зайцев подтвердил, что есть хорошая возможность для развития всех составляющих. Хорошие перспективы просматриваются в железнодорожном сегменте в части транзита контейнеров из Китая в Европу, многообещающий и авиационный сектор. К работе по этим направлениям компания уже приступила, нарабатывается клиентура.

Что касается авиационного компонента, Александр Зайцев озвучил планы по созданию цветочной биржи для работы через нее на рынки региона. Предполагается осуществлять перевалку не только зарубежной цветочной продукции, например с Эквадора, но и цветов отечественных тепличных хозяйств. Кроме того, последние годы значительно вырос сектор почтовых интернет-заказов. Это направление деятельности также планируется развивать в мультимодальном комплексе. "Задача такова, чтобы занять ключевое место для оказания логистических услуг на территории Беларуси и Центрального федерального округа Российской Федерации", - сказал он.

"Время спрессовано и рынок изменчивый. Поэтому надо быстрее это сделать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Подробно обсуждалось развитие местного аэропорта, строительство и обустройство современной взлетно-посадочной полосы для нужд не только транспортной грузовой авиации, но и бизнес-авиации. "Тут надо развивать бизнес-авиацию и хранилища для самолетов", - сказал Президент.

Александр Лукашенко в этом случае также поручил ускориться с проектированием и выполнением соответствующих работ. "Надо сделать те работы, которые мы сегодня можем, - сказал он. - К 7 ноября все проектные работы должны быть закончены - и малые, и большие. Но начинать работать надо сейчас".-0-

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Теги
логистика, Лукашенко, Орша, промышленность
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