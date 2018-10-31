31 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает опасным любое промедление в разрешении конфликта в Донбассе. Об этом он заявил сегодня в ходе открытия встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос председателя конференции Вольфганга Ишингера о том, что должно произойти, чтобы переговоры по обсуждению украинского вопроса привели к результату, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что он уже много говорил на эту тему. "Хочу еще раз конкретизировать сказанное. Мы уже по поводу Донбасса наговорили столько, и было столько диалогов, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сегодня, чтобы не потерять темп (хотя какой там темп), добиться чего-то, нужен результат, хотя бы полшага. Чтобы люди могли поверить, что там возможно что-то сделать".

"Диалог, который идет сейчас, приведет к еще большему конфликту. Люди, разочаровавшись, что можно что-то решить (хоть они и гибнут там каждый день), возьмутся за очень серьезное оружие", - считает Президент. Он подчеркнул, что этого нельзя допустить ни в коем случае: "Если уж оружие туда и попало, надо сделать так, чтобы оно не стало стрелять".

По словам Александра Лукашенко, нужны шаги к миру и стабильности. "Самое страшное, я говорил о минских договоренностях, что в результате этого непрекращающегося диалога окончательно было потеряно доверие, особенно России и Украины. Будем откровенны, от них зависит решение этой проблемы. Нет доверия. Согласитесь с моей формулировкой: мы, родные братья, - Беларусь, Украина и Россия - должны прежде всего сделать непосредственные шаги к решению этого конфликта, мы втроем. И там, где нет доверия между старшими братьями, украинцами и россиянами, извините, что я так называю, там должен третий брат включиться", - заявил Президент Беларуси.

"Если нет доверия по границе 400 км России и Украины в Донбассе, если она не прикрыта, а Украина требует: "Отдайте нам границу", Россия беспокоится, что там начнется резня, то я предложил как старый пограничник обеспечить закрытие этой границы. Но буду действовать только в плане их договоренностей - России и Украины. Я не могу прийти туда со своими правилами, своим уставом. Это было бы лучше, но этого не будет. Вот пусть два президента договариваются, и мне задачу ставят - я это сделаю", - сказал белорусский лидер.

"Я привожу конкретный пример - он очень важный: провести выборы в Донбассе. Хорошо, давайте определим, на каких принципах, и мы возьмемся, ну, не за организацию - Украина сама организует эти выборы. Мы обеспечим контроль в том плане, как договоримся, - отметил глава государства. - Надо провести там выборы, чтобы снять вопрос. И когда люди увидят мир, они нам простят все".

"Любое промедление в решении этого вопроса усугубит конфликт, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И мы уже будем говорить не о конфликте - это приведет к войне. Этот конфликт надо остановить нашему поколению. Нельзя его в наследство оставить детям".-0-