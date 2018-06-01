1 июня, Дивин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает свою службу в погранвойсках судьбоносной для президентской карьеры. Об этом он заявил сегодня во время общения на погранзаставе "Дивин" с пограничниками и членами их семей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я помню, что я был пограничником. Но, наверное, больше уже сыновья у меня празднуют этот день (День пограничника. - Прим. БЕЛТА) - какие-то традиции и прочее. А у меня уже общее - вот традиция - приехал к вам; завтра - в своем отряде, в котором я начинал. И вопросы оснащения пограничных войск. Это уже стало моей традицией и занятием в этой части", - пояснил глава государства свое отношение к празднованию прошедшего Дня пограничника.

Он подчеркнул, что служба в погранвойсках навсегда останется важной частью его жизни. "Я так подумываю часто, что если бы я не попал в пограничные войска и не служил в них, я бы не был Президентом. В моей жизни было несколько таких моментов, что, если бы я их на своем пути не прошел, я бы не был тем, кем есть сейчас", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил очень развитую и современную инфраструктуру погранзаставы "Дивин", где созданы все условия не только для несения службы, но и для проживания военнослужащих вместе с их семьями. Комплекс включает административное здание, непосредственно погранзаставу, многоквартирный жилой дом. "Если бы такие заставы в мое время были... Хотя были неплохие. Допустим, застава Кижеватова. Она очень хорошей была и тогда, и многие заставы в Брестском пограничном отряде (где в свое время проходил службу Александр Лукашенко. - Прим. БЕЛТА) были классные. Отряд был лучшим в Советском Союзе, но и служить было очень тяжело: постоянные проверки, да и к нарушителям, наверное, тогда посерьезнее относились, чем сейчас", - сказал белорусский лидер.

"В погранвойска я пошел сам. Закончил университет в свое время, хорошо закончил, я единственный сын у матери, и с педобразованием тогда не призывали в войска вообще. Но у меня все мои двоюродные братья были пограничниками. И тот брат, с которым я вырос, я помню, как он уходил в погранвойска и возвращался - весь в медалях и орденах. Конечно, это сформировало у меня желание служить в пограничных войсках", - поделился воспоминаниями Александр Лукашенко.

Он рассказал, что, когда закончил вуз, на границе было всего три места, куда он мог попасть с высшим образованием: "Могли взять только троих человек - служить в Кушке, на Даманском и в Брестском пограничном отряде". "Ну, я - патриот - после событий на Даманском: да, я пойду, говорю, туда служить. Думал, если я так жестко поставлю вопрос, то КГБ меня туда отправит (это тогда были войска КГБ). Помню, майор мне говорит: "У тебя скоро сын родится (я уже женат был), какой Даманский, ты же не знаешь, что там будет". Я говорю: "Нет, я настаиваю: если не на Даманский, ладно, пойду на Кушку". Он говорит: "Нет, пойдешь в Брестский пограничный отряд - здесь на месте, ближе". Я прикинул, думаю, ладно, а то вообще не возьмут", - продолжил Президент.

"И вот, когда я пришел в Брестский пограничный отряд, я понял, что лучше бы я служил на Даманском. Это кошмарная была служба, и дергали нас очень серьезно, - рассказал глава государства. - Очень серьезно относились к защите государственной границы".-0-