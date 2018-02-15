Лукашенко: семейный капитал - вложение в развитие человека

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане, которые имеют право на получение семейного капитала, гарантированно получат эти выплаты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом председателя правления Банка развития Республики Беларусь, председателя Белорусской федерации футбола Сергея Румаса, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался текущей деятельностью Банка развития. "Как нам удалось реализовать замыслы, начиная от лизинга и заканчивая управлением семейным капиталом? Там уже, по-моему, собралось около полумиллиарда долларов. Это огромная сумма, и хорошо, что в свое время на это пошли. Это деньги, которые сегодня работают, и они гарантированно будут получены адресатами: теми детишками сегодня, а завтра взрослыми людьми, которые могут тратить их на образование и другие вещи. То есть это вложение не в какие-то финтифлюшки, а в человеческий капитал, в развитие человека", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент также спросил, как воплощаются в жизнь другие программы Банка развития: по поддержке детей, развитию деревообрабатывающей промышленности. Отдельно он попросил доложить о том, как складывается ситуация на финансовом рынке в целом. "Мне важно вашу точку зрения знать", - пояснил глава государства.

Интересовала Александра Лукашенко и ситуация в белорусском футболе - одном из самых массовых и любимых в стране видов спорта. "У людей может появиться вопрос: деньги тратим, а где отдача? Вы как банкир это острее, чем я, должны чувствовать", - отметил Президент.

Ожидается, что позже к встрече присоединятся авторитетные белорусские тренеры, которые представят главе государства свое видение проблем в этом виде спорта. "Мы договаривались, что вы придете с оговоренными какими-то направлениями деятельности. Это я хотел услышать. Если что-то от меня надо, вы скажите - договоримся и начнем работу", - сказал Александр Лукашенко.-0-