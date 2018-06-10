Лукашенко: ШОС должна внести свой вклад в победу здравого смысла в межгосударственных отношениях

10 июня, Циндао /Корр. БЕЛТА/. Беларусь видит в ШОС организацию, которая должна внести свой весомый вклад в победу здравого смысла в межгосударственных отношениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций противоречия между государствами принимают все более острую форму. Неопределенность стала новой "нормальностью".
"Враждебность и конфронтация ведут к росту напряженности, возникает опасность серьезных конфликтов с непредсказуемыми последствиями. В этих обстоятельствах Беларусь видит в ШОС организацию, которая должна внести свой весомый вклад в обеспечение многосторонней безопасности, защиту международных норм и правил, победу здравого смысла в межгосударственных отношениях", - сказал Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что на фоне новых волн протекционизма в мировой торговле, которые прямо или косвенно затрагивают практически все участвующие в саммите государства, возникает прямая угроза втягивания в торговые войны.
"Поэтому для всех нас весьма актуальным является принятие совместных мер, направленных на укрепление мировой торговой системы путем использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в экономической сфере", - считает белорусский лидер.-0-
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