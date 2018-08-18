Лукашенко сменил руководство правительства, премьером назначен Румас

18 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Соответствующие кадровые решения озвучил глава государства, передает корреспондент БЕЛТА.
Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.
Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель Аппарата Совета Министров. Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко. "Он находится в командировке, он в курсе дела. Будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко", - сказал Президент. До настоящего времени Игорь Ляшенко возглавлял концерн "Белнефтехим".
Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. До настоящего времени он работал в должности зампредседателя КГК. "Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности", - пояснил Президент.
Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт.
Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок.
Министром промышленности - Павел Утюпин. "Знаете сферу. Вы там, по-моему, лет пять проработали. И очень хорошо, что вы поработали и в Министерстве экономики. Для вашей будущей работы это просто прекрасно", - отметил белорусский лидер.
Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. "Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT", - охарактеризовал нового министра глава государства.
Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. "Очень бы хотелось, чтобы Министерство экономики (вы эту организацию хорошо изучили) приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно", - сказал Президент.
Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. "Вы там работали, хорошо знаете эту сферу. Очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть", - сказал Александр Лукашенко.
"В повестке дня эти вопросы стоят давно. По крайней мере, передо мной как Президентом. А в последнее время они приобрели особое звучание в связи с мероприятием на востоке Беларуси. Тогда мной было принято решение обновить наше правительство, особенно руководство. Было поручено главе Администрации провести консультации с соответствующими должностными лицами, вернуться к резерву кадров Президента, провести консультации с руководителями организаций гражданского общества нашей страны", - сказал глава государства.
"Вы прекрасно знаете, что такое гражданское общество в Беларуси. Это не те, кто ходит по площадям и болтает. Это руководители нашей женской организации, молодежной организации, профсоюзов и ветеранской организации... Как мне было доложено, такие консультации были проведены. И те кандидатуры, которые обсуждались из кадрового реестра, по моей информации, были поддержаны и одобрены", - отметил Александр Лукашенко.
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