Лукашенко собрал на своем приусадебном участке урожай картофеля и арбузов

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 5 сентября, по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Всего на президентском участке выращивается картофель нескольких сортов - "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина". В этот день убрали все три, и сразу же картофель отсортировали. Несмотря на частично засушливое лето, год выдался картофельным, а урожай на президентском поле получен приличный - с площади в 1,5 га убрали 60 т. Таким образом, урожайность составила 400 ц/га.

Примечательно, что сорт "Уладар" выведен белорусскими агрономами, а остальные два - немецкой селекции. Однако с учетом того, что они выращиваются уже не первый год, в них появились и белорусские "нотки" - отечественные ученые постоянно работают над совершенствованием сортов, их адаптацией к местным условиям.

Порадовали и арбузы, которым нетипично знойные для Беларуси несколько летних недель пошли только на пользу - добавили вкуса и аромата. В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле, продегустировав сладкую ягоду.

Бахчевых на площади в 1,6 га сегодня собрали 42 т, но это только на одном поле. Сельхозработы на подворье Президента продолжатся и в предстоящие дни.-0-