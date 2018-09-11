Лукашенко согласовал кадровые назначения в здравоохранении

11 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда руководителей в сфере здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.
На должность заместителя министра здравоохранения согласован Борис Андросюк.
Николай Куденьчук согласован на должность генерального директора производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника".
В должности генерального директора торгово-производственного республиканского унитарного предприятия "Белфармация" будет работать Валентина Игнатенко.-0-
Глава государства дал согласие на назначение:
|Андросюка
Бориса
|- заместителем министра здравоохранения;
|Куденьчука
Николая
|- генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника";
|Игнатенко
Валентины
|- генеральным директором торгово-производственного республиканского унитарного предприятия "Белфармация".
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5187 BYN
|2.516 BYN
|2.528 BYN
|USD
|2.1673 BYN
|2.17 BYN
|2.175 BYN
|RUB
|3.0966 BYN
|3.086 BYN
|3.1 BYN