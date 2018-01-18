Лукашенко согласовал концептуальные подходы во внешней политике и ВЭД на 2018 год

18 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал концептуальные подходы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны на 2018 год. Об этом по итогам доклада главе государства сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент проинформирован об итогах работы министерства за прошедший год. И, самое главное, с главой государства были согласованы концептуальные подходы нашей внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности на этот год и на ближайший период", - заявил министр.

По его словам, согласованы подходы по развитию отношений с ЕС. "Доложено о той ситуации, которая сложилась на данный момент в наших отношениях, об определенных существующих проблемных вопросах. Согласованы четкие подходы по развитию на перспективу", - сказал Владимир Макей.

Обсуждался также график зарубежных визитов главы государства в текущем году и на ближайший период. Президент проинформирован о важных международных мероприятиях, которые планируется провести в Беларуси в 2018 году. "Их будет несколько. Планируется, что в них примут участие и представители высокого уровня. Это в рамках конференции ОБСЕ по борьбе с терроризмом. Мы планируем провести также одно из важных мероприятий в рамках Мюнхенского совещания по безопасности", - рассказал министр.

Кроме того, ожидается открытие мемориала в Тростенце. В мероприятии планируется участие в том числе руководителей ряда зарубежных государств.-0-