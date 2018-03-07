Лукашенко соотечественницам: ваши женственность и очарование делают нашу жизнь ярче и краше

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал соотечественницам поздравление с Днем женщин, сообщили БЕЛТА в
Глава государства назвал 8 Марта одним из самых прекрасных праздников - он наполнен теплыми словами, искренними улыбками и весенним настроением. "Именно вы, дорогие женщины, олицетворяете собой природную красоту, любовь и нежность. Мы признательны вам за мудрость и заботу в воспитании детей и молодежи, за энергичность и трудолюбие, за умение создавать уют, порядок и гармонию в доме. Ваши женственность и очарование делают нашу жизнь ярче и краше", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал соотечественницам, чтобы им всегда сопутствовали счастье и удача, а также крепкого здоровья, мира и добра.
Поздравление Президента с Днем женщин
Дорогие соотечественницы!
Сердечно поздравляю вас с Днем женщин.
8 Марта - один из самых прекрасных праздников, ведь он наполнен теплыми словами, искренними улыбками и весенним настроением.
Именно вы, дорогие женщины, олицетворяете собой природную красоту, любовь и нежность. Мы признательны вам за мудрость и заботу в воспитании детей и молодежи, за энергичность и трудолюбие, за умение создавать уют, порядок и гармонию в доме. Ваши женственность и очарование делают нашу жизнь ярче и краше.
Пусть у вас будет как можно меньше тревог и огорчений, а счастье и удача сопутствуют вам всегда. От всей души желаю крепкого здоровья, мира и добра.
Александр Лукашенко.-0-
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