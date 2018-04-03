3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко советует менять стиль работы в аграрной отрасли. Об этом глава государства заявил сегодня во время республиканского семинара-совещания о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меняйте стиль работы и приспосабливайтесь к новому времени и кадрам. Учить и показывать надо, это не лишнее. Но надо делать так, чтобы от этого была польза", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что учебу накануне посевной или уборочной следует проводить непосредственно на местах, а не в Минске или на мероприятиях республиканского уровня. "Если губернатор считает, что ему нужно кого-то подучить, пожалуйста, пусть на месте учат по какой-то теме", - сказал глава государства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц согласился, что сегодня селу нужно качественно другое развитие. Прежде всего, необходимо повышение эффективности, обеспечивающее конкурентоспособность продукции, что позволило бы занять свои ниши на мировых рынках.

По мнению министра, развитие аграрной отрасли сдерживается по нескольким причинам, в их числе недоработки в сфере земледелия, что усложняет качественную заготовку кормов. В животноводстве необходимо повышать эффективность работы молочно-товарных комплексов. Есть факты бесхозяйственности и безответственности при эксплуатации сельхозтехники. Что касается финансового оздоровления организаций АПК, то необходимая правовая база для этого есть, теперь на первый план выходит грамотный менеджмент.

В аграрной отрасли в текущем году необходимо принять все меры, чтобы каждая сельхозкультура приносила прибыль. "В действующих условиях такие возможности в стране есть", - считает Леонид Заяц.-0-