Лукашенко: спокойно отношусь к тому, что Беларусь на "Евровидении" будет представлять украинец

20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко спокойно относится к тому, что страну на песенном конкурсе "Евровидение" будет представлять украинец. Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я в этом никакого страха не вижу, особенно если это русский человек или украинец, - сказал Александр Лукашенко. - Это же не запрещено? Нет. За Беларусь может выступать украинец, русский человек, и мы за кого-то можем выступать. Такое практикуется в других странах".

"Знаете, я интернационалист и патриот не меньший, чем вы, молодые люди. То, что Беларусь будет представлять украинец, даже вижу в этом некоторую выгоду для нашего государства, особенно для вас, вашего "цеха" - вот он пришел и всех вас удивил, - продолжил он. - Давайте согласимся, что это талантливый парень, он объективно победил. Формат "Евровидения"? Абсолютно. Плюс к тому - он раскрученный, как это модно говорить, он известный в России, в той же Украине. Я очень надеюсь, что эти страны нам могут дать по 12 баллов. Что в этом плохого? Ничего плохого не вижу".

При этом Александр Лукашенко подчеркнул: его больше всего задело, что некоторые очень активно воспротивились кандидатуре данного претендента. В связи с этим Президент заметил, что это состязание, это конкуренция. "Если бы были наши на таком же уровне - мы бы были рады", - добавил он.

При этом глава государства рассказал, что много лет назад поддержал идею представлять Беларусь на "Евровидении". "Я тогда сказал: надо ездить, может, мы не завоюем там места, но надо, чтобы мир нас видел. Европейцы, весь мир смотрит. И если там белорусы, Беларусь, то это также маленькое зернышко в нашу пользу", - отметил Президент.

Он считает, что даже если артист не занимает призовое место, то это для него хорошая возможность заявить о себе. "Кстати, этот парень и денег не просил, но где надо, мы плечо подставим, он же едет от нас выступать", - отметил глава государства.

Вместе с этим важно, чтобы представитель от Беларуси, кто бы это ни был, не просто выступил на "Евровидении", а все же привез конкурс в страну, выразил мнение Александр Лукашенко.-0-