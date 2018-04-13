13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спорт должен стать неотъемлемой частью жизни каждого ребенка начиная с детского сада. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о развитии зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все должны понимать, что никаких успехов мы не добьемся до тех пор, пока не создадим эффективную систему воспитания атлетов. Спортсмен - ключевое звено. Именно он, его потребности и проблемы должны быть в фокусе нашего внимания. Задача губернаторов - создать на местах для детей все условия, вовлечь их в занятия спортом, - поручил Александр Лукашенко. - Спорт должен стать неотъемлемой частью жизни каждого ребенка начиная с детского сада".

Глава государства поручил заняться этим вопросом и Министерству образования. По его словам, в школах мало внимания уделяется спортивно-массовым мероприятиям. "Эту проблему как-то нужно решать", - подчеркнул Президент.

"Нужно отвлечь внимание детей от ненужных дел, но не принуждать силой, а создать праздничную атмосферу, заинтересовать детей, достучаться до них по всем направлениям, может, даже через социальные сети", - поставил задачу Александр Лукашенко.

Важно подключить к этой работе и родителей, подчеркнул глава государства. "Они за руку должны вести своих детей на спортивные площадки", - сказал Президент.

В пример он привел соревнования "Золотая шайба" и "Снежный снайпер". По качеству организации, обратил внимание глава государства, они не уступают республиканским первенствам, и родители стремятся к тому, чтобы их дети выступали на этих состязаниях.-0-