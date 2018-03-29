Лукашенко: спортивные победы - главная идеология

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что спортивные достижения являются самой главной идеологией в государстве. Об этом он заявил сегодня на встрече с участниками Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это идеология нашего государства. Когда Домрачева (побеждает. - Прим. БЕЛТА) или Скардино этот глобус (малый Хрустальный глобус Кубка мира. – Прим. БЕЛТА) обнимает, как собственного ребенка, весь народ ахает. Не надо потом народу ничего говорить. Это главная наша идеология", - подчеркнул белорусский лидер.

На встрече с главой государства были подробно обсуждены различные аспекты - работа тренерского состава, вопросы обеспеченности спортивным инвентарем, качества его подготовки к международным стартам, подбора перспективных кадров, спортивного питания. Фактически, это стало прологом предстоящего большого совещания по зимним видам спорта.

Александр Лукашенко, выслушав предложения, отметил, что в конечном итоге мерилом всего является результат и практика. Именно на этом он акцентировал внимание в ходе всей беседы. "Нет нигде в мире другой системы, нежели та, которую я предлагаю. Я готов в вас вкладывать деньги, но вы дайте результат. Если результата нет, у меня ж люди спросят… И они где-то намекают. Это же касается ваших тренеров. Возьмите в хоккее… У нас были всего три катка - мы четвертыми на Олимпиаде становились. Сейчас - 33. А результат по наклонной. Что я могу им сказать?" - заметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что, например, хоккею уделяется много внимания отнюдь не потому, что и сам Президент увлекается этим видом спорта: "Я делаю для страны, для людей".

Аналогичный пример был приведен и в связи со строительством Дворца художественной гимнастики, который недавно открылся в Минске. Это было сделано прежде всего по причине успехов и перспектив белорусской команды.

"Лыжи и инвентарь - это самое простое. Дело в людях. Должен быть тренер и спортсмен", - подчеркнул глава государства.

Говоря о тренерах в разных видах спорта, он отметил, что и сам является сторонником стабильного тренерского состава. "Чтобы они выбирали лучших, подтягивали их. Но главное - результат. Это народные деньги. Тренер может или угробить, или поднять. Поэтому, если вы (спортсмены) даете результат, значит, тренер работает. Если результата нет - не будет этого тренера", - сказал Президент.-0-