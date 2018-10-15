Лукашенко: спрос на обновление системы мер по укреплению безопасности в Европе растет

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос на обновление системы мер по укреплению безопасности в Европе растет с каждым днем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спрос на обновление системы мер по укреплению доверия, безопасности и сотрудничества в Европе с каждым днем только растет. Пришло время обратиться к лучшему опыту мировой истории - процессу в Хельсинки прошлого века", - считает Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что позиция Беларуси в вопросах преодоления разногласий в европейском и евразийском пространствах останется неизменной. "И здесь, по моему глубокому убеждению, голос церкви - один из наиболее мощных и влиятельных - должен звучать в унисон с государством", - заявил он.

Александр Лукашенко уверен, что на пути сопротивления разрушительным тенденциям современности у государства и православной церкви много точек соприкосновения. Важнейшие из них - укрепление христианских жизненных ориентиров, межнационального мира, межконфессионального диалога и добрососедства всех религий.

"Защита института семьи, почитание родителей, любовь к людям, воспитание патриотизма, уважение к истории, языку и культуре, честный труд - это базовые ценности, присущие православию и католичеству, иудаизму и исламу, - отметил глава государства. - Поэтому согласие между представителями традиционных религий является незыблемой основой жизни в нашей стране".

По его словам, объединяясь в духовных и нравственных ориентирах, государство и конфессии показывают образец высокоорганизованного общества. "Наше единство - лучшая защита от внешних и внутренних угроз. Убежден: совместными усилиями нам удастся найти новые верные решения по преодолению всех вызовов современности", - заключил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко: защита прав граждан во имя демократии часто подменяется отрицанием нравственных основ "XXI век - эпоха глобальных трансформаций. Это время прогрессивных технологий с их безграничными возможностями. Но эта безграничность, к сожалению, становится источником многих угроз и в политической, и в духовной сферах", - констатировал Александр Лукашенко.