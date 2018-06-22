Лукашенко: стадион "Динамо" станет родным домом для любителей активного отдыха

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный стадион "Динамо" в Минске станет родным домом для любителей активного отдыха. Об этом 21 июня на церемонии открытия стадиона заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Опираясь на традиции и опыт, сегодня мы начинаем новый отсчет жизни великого культурно-спортивного центра. Всеми реставрационно-строительными работами здесь занимались исключительно белорусские специалисты. Использовав передовые технологии, они бережно сохранили историческую основу, при этом сделали его современным и высокотехнологичным. Сюда с гордостью можно приглашать именитых спортсменов со всего мира, - сказал глава государства. - Убежден, стадион обязательно станет родным домом для любителей активного отдыха. Отныне на "Динамо" постоянно будут проходить самые масштабные и интересные мероприятия".

Президент Беларуси от имени спортивных болельщиков, спортсменов и всего белорусского народа высказал слова благодарности за великолепный стадион. "Немного личное. Мне однажды посчастливилось играть на этом стадионе. И я помню, знаю, что еще очень много, к счастью, живых легенд этого стадиона. И принимая решение о его возрождении, а фактически - о рождении на этой базе нового физкультурно-спортивно-культурного центра, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал свою судьбу с этим стадионом, кто жил этим стадионом, кто ходил на игры, матчи, соревнования и концерты на этот стадион. А их еще миллионы - от наших комментаторов-журналистов до величайших спортсменов", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил об истории легендарного стадиона, где проходили и соревнования Олимпиады-80. А уже в 2019 году стадион "Динамо" станет сердцем II Европейских игр. Здесь пройдут церемония открытия и соревнования по легкой атлетике.

"Спорт и олимпийское движение служат высоким и благородным целям. Они призваны объединять страны и народы, укреплять волю и характер атлетов, дарить мечту подрастающему поколению. Так пусть же и наш обновленный стадион будет одним из символов этих прекрасных идеалов!", - пожелал Президент Беларуси.

"Наш народ ждет от спортсменов великих достижений. Он имеет право на эти достижения. И вы, спортсмены, будьте достойны этого великого народа!", - призвал Александр Лукашенко.-0-