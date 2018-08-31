31 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу довести производство двигателей в Беларуси до лучших мировых образцов. Об этом он заявил сегодня, согласовывая назначение Александра Рогожника гендиректором ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я жду от Минского моторного завода разительных шагов. Это узловое предприятие. Не можем мы, не развивая собственное производство двигателей, быть машиностроительной страной. И эти двигатели должны стоять вровень с лучшими мировыми образцами. Такую задачу надо ставить и действовать. Не надо бояться. Может быть, завтра не получится, - послезавтра пойдет. Не все сразу получается", - сказал глава государства.

"Моторный завод... Честно сказать, у меня такое ощущение, что мы провалили это направление. Мы - машиностроительная страна, а двигатели покупаем со всего мира. Используем и моторного завода двигатели. Но столько новинок показывали, когда я был на моторном заводе, столько было надежд, но куда не приеду: "Чей двигатель? Detroit, Cummins…" Еще какие-то немецкие, американские предприятия называют. Но у нас же свой моторный завод. Поэтому надо смелее браться и реализовывать самые смелые проекты", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства также дал ряд поручений при согласовании Ирины Зарембовской на должность директора ОАО "Брестский электроламповый завод". "Это должно быть перспективное предприятие. Это не те лампы накаливания или, как их называли, "лампочки Ильича". Это уже сегодня светодиодное производство и прочее. А, может быть, что-то и дальше, и больше. Надо обновить это производство. Оно нам очень нужно. Опять же, импортозамещение - мы огромное количество покупаем осветительных приборов за рубежом. Занимайтесь не только электроламповым производством, но и смежными производствами. Вплоть до настольных приборов, лампы, люстры и так далее. Это ближе вам для того, чтобы поднять и развить это производство", - сказал Президент.-0-