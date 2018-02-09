Лукашенко ставит задачу решить вопрос привлекательности жизни на селе для молодежи

9 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу решить вопрос привлекательности для молодежи жизни на селе. Об этом глава государства заявил сегодня на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жизнь стремительно идет вперед. На поля и фермы приходят роботы, внедряются биотехнологии. Кому, как не молодежи, включиться в этот современный рабочий ритм? Вопрос привлечения в сельскую местность молодых специалистов на данный момент один из самых актуальных. Решать его необходимо как на селе, так и в городах. Думаю, чтобы действовать в этом направлении эффективнее, для начала надо объективно посмотреть на то, что мешает жить и работать в деревне", - заявил белорусский лидер.

"Нужно поставить себя на место тружеников села, чтобы понять, что еще необходимо сделать для улучшения условий их труда, жизни и отдыха. Не менее важно подумать о том, чем может быть привлекательна сегодня деревня для молодежи. Что надо предпринять, чтобы они - современные, активные, образованные люди - не покидали село, а, наоборот, стремились приехать туда жить и работать", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что в свое время в Беларуси уделили много внимания этому вопросу, подняли на новый уровень почти полторы тысячи деревень, превратив их в современные агрогородки. "Будущее будет формироваться вокгруг этих агрогородков и внутри", - подчеркнул глава государства.

По его словам, всем вместе предстоит еще много сделать, чтобы жизнь в глубинке стала не только комфортной, но и интересной. Президент обратил внимание, что красивые и ухоженные села и городки, доступность для их жителей элементарных благ цивилизованного мира - это показатель уровня культуры всей нации. "И неважно, кто будет жить и работать в деревне будущего, чья она малая родина, - мы все за нее в ответе. Потому что каждый уголок страны - это часть Беларуси, нашей общей земли", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что эта тема должна пройти красной нитью через весь Год малой родины, которым в Беларуси объявлен 2018 год. "Есть цель, есть направление работы, есть конкретные объекты для применения творческой, созидательной и прочей прикладной деятельности - значит, должен быть и результат! А итоги прошедшего года сегодня послужили хорошим поводом открыть большой республиканский праздник агропромышленного комплекса. Надеюсь, он станет нашей новой традицией чествования тружеников села", - резюмировал белорусский лидер.-0-