Лукашенко: стремление молодежи получить образование за рубежом тревожит

19 октября, Гродно /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Стремление белорусской молодежи получить высшее образование за рубежом тревожит и требует внимания со стороны государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения со студентами гродненских вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть еще тема, которая требует внимания государства, и она тревожит, - это стремление молодых людей получить высшее образование за рубежом", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, этот вопрос тревожит даже не только с той точки зрения, что люди хотят учиться за границей. "Хуже, если талантливые молодые люди, во-первых, уедут за рубеж, получив образование здесь, а во-вторых, если они там получат образование и там останутся, - пояснил он. - Я вас не агитирую за то, чтобы вы куда-то ехали или не ехали. Если вы уже задумали, то, наверное, уедете или получите здесь образование и будете там работать. Это ваше дело. Но мой вам совет - не торопитесь, сначала разберитесь, где вам лучше".

Глава государства констатировал, что попасть в высший эшелон общества за рубежом невозможно. "Вы всегда будете там чужими людьми, второго сорта, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Две тысячи человек, которые получают там образование, и, может, половина из них остается, - это не проблема для государства. Но все равно я как Президент хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование и работали здесь".-0-