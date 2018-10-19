Лукашенко: студенчество было не самыми счастливыми годами для меня

19 октября, Гродно /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения со студентами гродненских вузов рассказал, что студенчество для него было не самыми счастливыми годами, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства заметил, что, по словам многих людей, студенческие времена были для них лучшими и самыми счастливыми. Однако у него совсем другие воспоминания. "Для меня это не самые счастливые годы, это тяжелейшие годы. Я не знаю, как у вас, но у меня было так: и тогда, когда я учился, осваивая историю, и тогда, когда мне пришлось заниматься экономикой. Я по складу гуманитарий, а потом меня посадили на скамейку и заставили изучать информатику, высшую математику и прочее, которое в основном мне в жизни не пригодилось", - рассказал Александр Лукашенко.

Поэтому, отметил Президент, он и уделяет сейчас много внимания совершенствованию высшего образования. "Я пытаюсь сделать его практико-ориентированным, настаиваю на том, чтобы время пребывания в вузах было сокращено до минимума. Если возможно за четыре года получить образование, надо, значит, за четыре, а не за пять или за шесть. И уже с первого, максимум со второго курса студент должен быть в поле, у станка, с фотокамерой - в зависимости от специальности", - считает глава государства.-0-