Лукашенко: судебные эксперты должны быть кристально честными и объективными

1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Судебные эксперты должны быть кристально честными и объективными. Особую значимость этой задачи сегодня акцентировал Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хочу, чтобы вы были кристально чисты в этом отношении. Очень вас прошу. Так, как вы когда-то (я вам очень благодарен), мгновенно взяв в свои руки в непростые времена уголовное дело по взрыву метро, расследовали его. Я сколько буду жить, буду помнить. Это величайшее ваше достояние. Поэтому смотрите, чтобы судебно-медицинские эксперты были кристально честными. Надо понимать, что если ты сфальсифицировал против кого-то и в угоду кому-то экспертизу, господь тебя накажет. Рано или поздно тебя жизнь накажет", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства поинтересовался, справился ли ГКСЭ с преобразованием разрозненных структур в единую вертикальную структуру и ранее имевшими место проблемами. "Я в последнее время немало занимался криминалистикой, можно сказать, если в общем объеме. Разного рода уголовными делами. Что греха таить, у нас еще общество такое, что страшных уголовных дел достаточно. Я имею в виду прежде всего связанных с убийствами, изнасилованиями, издевательствами над людьми и другими тяжкими уголовными делами, - отметил Александр Лукашенко. - И наши судмедэксперты - это центральные люди при расследовании таких уголовных дел. У вас на вооружении самая современная техника. Конечно, это дорогостоящие процедуры, но они очень важны при установлении истины при правонарушениях".

"Не дай бог нам ошибиться при выяснении обстоятельств. А еще хуже - сфальсифицировать экспертизу - это катастрофа. Мы сейчас уделим этому особое внимание, контролируя работу вашего ведомства. Мы не можем искромсать судьбу человека", - добавил Президент.-0-