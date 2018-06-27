Лукашенко: суверенитет Беларуси - это люди, которые искренне и честно выполняют свою работу

27 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Суверенитет Беларуси - это люди, которые ежедневно, искренне и честно выполняют свою работу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время вручения государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вручение наград в преддверии главного государственного праздника особенно символично и знаменательно. Ведь, говоря о независимости страны, мы подразумеваем народ. Наш суверенитет - это люди, которые ежедневно, искренне и честно выполняют свою работу: сохраняют мир и порядок на родной земле, оставаясь образцом мужества и верности служебному долгу; укрепляя экономическую стабильность, трудятся на производствах, стройках, в научных лабораториях, на фермах и в полях; обеспечивают социальную поддержку населения, работая в сферах здравоохранения, образования, в общественных организациях; формируют имидж страны своими спортивными победами и достижениями", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, слава всегда находит того, кто в своем труде искренне стремится принести пользу Отечеству, для кого наградой в первую очередь является результат его деятельности. "Именно такие люди, увлеченные делом, настоящие профессионалы и патриоты Родины, собрались в этом зале. Вы и есть самая надежная опора нашего государства. Будучи образцовыми специалистами, делаете намного больше, чем рассказывают о вас наградные листы. Являетесь самым красноречивым примером мастерства и личного успеха для всех, кто находится рядом с вами. А значит, меняете жизнь к лучшему", - сказал Президент.

Он поблагодарил участников церемонии за профессионализм и активную гражданскую позицию, пожелал здоровья, счастья и благополучия.

Орденов, медалей и почетных званий удостоены представители различных сфер деятельности за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей, смелость и решительность, проявленные в борьбе с преступностью, исключительные достижения в сельском хозяйстве и строительной отрасли, значительный личный вклад в разработку и модернизацию военной и специальной техники, развитие энергетической системы, легкой промышленности, сферы здравоохранения, торговли, науки, культуры и спорта.

В числе награжденных орденом "За службу Родине" III степени заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Печень и первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

Орденом "За личное мужество" отмечены заслуги первого заместителя начальника управления внутренних дел Могилевского облисполкома - начальника криминальной милиции Александра Васильева. В том числе благодаря его профессионализму, хладнокровию, исключительной отваге и мужеству удалось спасти жизни заложников и задержать вооруженного преступника, напавшего на отделение банка в Могилеве 20 ноября прошлого года.

Большая группа работников удостоена ордена Почета. В их числе старший тренер национальной команды Беларуси по вольной борьбе трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Александр Медведь.

Аналогичной наградой отмечены заслуги директора ОАО "Квасевичи" Виктора Алексеюка, тракториста-машиниста КСУП "Овсянка им. И.И. Мельника" Николая Деменкова, председателя Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерьяна Мацкевича, директора ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" Игоря Садовского, директора ОАО "140 ремонтный завод" Александра Чурякова, председателя суда Могилевского района Ольги Клековкиной и многих других.

"Не так часто, но бывают такие серьезные мероприятия, когда не только этот зал, построенный руками наших творцов, но и Дворец Независимости наполняется особым содержанием. Здесь создается особая аура. Для меня лично это не на один день. Это поднимает настроение, дает какие-то дополнительные силы для того, чтобы трудиться так, как трудитесь вы. Трудиться всегда приятно и настроение всегда хорошее, когда есть здоровье. Когда нет здоровья, наверное, трудно думать о работе. Поэтому я желаю вам прежде всего крепкого здоровья. Вы - та ценность нашей нации и тот святой фонд, который останется новым поколениям, которые придут после нас. На вас будут смотреть, на вас будут равняться. Живите долго и вперед к новым победам!" - пожелал в заключение глава государства.

Помимо вручения госнаград еще одним знаменательным событием для награжденных стала экскурсия по Дворцу Независимости.-0-