Лукашенко: суверенитет - наше главное достояние

3 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Суверенитет - главное достояние Беларуси и ее народа. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю Дня Независимости, сообщили БЕЛТА в
"Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства. Мы знаем цену настоящей свободы. Осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет - это наше главное достояние", - говорится в поздравлении.
"Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю независимой Беларуси. Наш священный долг - хранить память о Великом Подвиге, передавать ее будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле, созидательным трудом делать ее богаче и краше", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал, чтобы этот знаменательный день, ставший символом мужества и героизма белорусского народа, вдохновлял граждан страны на новые достижения.
Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь.
Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства.
Мы знаем цену настоящей свободы. Осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет - это наше главное достояние.
Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю независимой Беларуси.
Наш священный долг - хранить память о Великом Подвиге, передавать ее будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле, созидательным трудом делать ее богаче и краше.
Пусть этот знаменательный день, ставший символом мужества и героизма белорусского народа, вдохновляет нас на новые достижения.
Искренне желаю вам счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
С Днем Республики!
Александр Лукашенко.-0-
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