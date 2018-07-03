Лукашенко: суверенитет - наше главное достояние

3 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Суверенитет - главное достояние Беларуси и ее народа. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю Дня Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства. Мы знаем цену настоящей свободы. Осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет - это наше главное достояние", - говорится в поздравлении.

"Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю независимой Беларуси. Наш священный долг - хранить память о Великом Подвиге, передавать ее будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле, созидательным трудом делать ее богаче и краше", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал, чтобы этот знаменательный день, ставший символом мужества и героизма белорусского народа, вдохновлял граждан страны на новые достижения.

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь.

Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства.

Мы знаем цену настоящей свободы. Осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет - это наше главное достояние.

Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю независимой Беларуси.

Наш священный долг - хранить память о Великом Подвиге, передавать ее будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле, созидательным трудом делать ее богаче и краше.

Пусть этот знаменательный день, ставший символом мужества и героизма белорусского народа, вдохновляет нас на новые достижения.

Искренне желаю вам счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

С Днем Республики!

Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко: День Независимости стал символом свободной и мирной жизни "Мы празднуем День Независимости. День, ставший символом нашей свободной и мирной жизни. Белорусы были едины в своем выборе и вместе более двух десятков лет назад определили 3 июля - дату освобождения города-героя Минска - главным государственным праздником", - сказал глава государства.