Лукашенко: связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше политических интересов и амбиций

7 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше любых политических интересов и амбиций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что фестиваль проходит под знаком дружбы народов. Он так и задумывался - как праздник, объединяющий соседей. "Людей, предки которых в былые времена так же красиво и дружно встречали ночь на Ивана Купалу на берегах Днепра - могучей реки, соединяющей и питающей земли Беларуси, России и Украины, - сказал Александр Лукашенко. - Связь наших народов, основанная на общей вековой истории, обычаях и традициях, всегда будет выше любых политических интересов и амбиций".

По его словам, она возникла из пережитых вместе трудных и славных времен, переплелась общими культурными событиями, укрепилась семейными союзами. "Сделала нас сильными в нашем духовном единстве", - заявил белорусский лидер.

Президент констатировал, что узы славянского родства столетиями испытывались на прочность. "И там, где в разные времена политики и государственные деятели обрывали эти нити, народ поднимал их и находил путь друг к другу, оставаясь верным зову сердца и крови", - обратил внимание глава государства.

"Александрия сегодня принимает не просто гостей из близких нам стран, а самых родных людей. Мы рады встречать эту праздничную ночь вместе. Уверен, что купальские огни, зажженные в эти дни, станут символом почитания национальных традиций, нашего единства, сплоченности и преемственности всех поколений. Позовут белорусов на их малую родину, напомнят о родных людях, согреют сердца добрыми воспоминаниями", - добавил Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко: на малую родину приезжаю с большим трепетом и чувством гордости "С большим трепетом, чувством радости и гордости я приезжаю на свою малую родину. Для меня этот край всегда будет особенным. Но таким же важным и дорогим сердцу, как любой другой уголок моей Беларуси - удивительной, красивой, с добрым, трудолюбивым, гостеприимным и терпеливым народом", - подчеркнул Александр Лукашенко.