Лукашенко: талантливых людей в Беларуси никогда не потеряют

2 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси уделяется большое внимание вопросам поддержки и создания условий для самореализации талантливых людей. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня во время беседы с представителями научной сферы после церемонии вручения дипломов и аттестатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Талантливых, способных людей мы никогда не потеряем в Беларуси. Я вам клянусь. Я за этим тщательнейшим образом слежу. Судьба человека для меня главный постулат. Особенно талантливого. Это достояние нашей страны. Мы не должны их потерять", - подчеркнул белорусский лидер.

В самом начале мероприятия Президент отметил, что состоявшаяся встреча - это еще и возможность общения с искренними людьми, которые не кривят душой, не скрывают чувств и не приукрашают действительность. "Мне важно услышать ваши мысли. Ведь вам посчастливилось найти себя и свой путь в удивительном мире науки. Эта область изучения природы мира и человека бесконечна в своем содержании, а потому и увлекательна", - отметил Александр Лукашенко.

Разговор действительно был очень содержательным и велся на разные темы. В том числе обсуждались достижения в области медицины, формирование отечественных научных школ и подготовка новых перспективных кадров, работа по продвижению экспорта белорусских услуг и продукции, вопросы эффективной связи науки и производства, достижения и дальнейшие планы развития в спортивной отрасли, тематика идеологической работы.

Александр Лукашенко в связи с предстоящими в Республике Корея зимними Олимпийскими играми сделал особый акцент на сфере спорта. Он подчеркнул важность привлечения как детей, так и взрослых к занятию массовыми видами спорта, что в целом способствует формированию здоровой нации. Президент также обратил внимание на идеологическую составляющую: "Спорт - это величайшая идеология. Если есть успех спортсмена, это воодушевляет весь народ. Спортивные мероприятия смотрят миллионы". В этом плане отмечена важность правильного психологического настроя у спортсменов, которые выступают за страну на международных состязаниях и способны бороться за высокие места на пьедестале.

Обсуждалась на встрече и тема нормотворчества, прогнозирования потребности в принятии того или иного акта. В данном вопросе Александр Лукашенко высказался за более активное привлечение к этим процессам ведущих экспертов из научной среды.

В целом беседа Президента с учеными прошла в очень теплой и дружественной атмосфере. Этому способствовало в том числе и угощение на столах - приготовленные по-домашнему пирожки, чай с вареньем и конфеты. Варенье, как признался Александр Лукашенко, из его запасов.-0-