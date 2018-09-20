Лукашенко: таможенная служба вносит весомый вклад в укрепление экономической безопасности страны

20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником - Днем таможенника, сообщили БЕЛТА в
"Белорусская таможенная служба вносит весомый вклад в обеспечение и укрепление экономической безопасности нашей страны, противодействуя контрабанде и трансграничной преступности, создавая благоприятные условия для международной торговли и пополнения республиканского бюджета, - отметил глава государства. - Результаты вашей работы свидетельствуют о динамичном развитии таможенной системы и укреплении ее позиций на международной арене".
Александр Лукашенко выразил убежденность, что высокий профессионализм сотрудников, их преданность своему делу позволят и в дальнейшем обеспечить решение поставленных перед таможенными органами задач.-0-
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